فيلم Gaza Mon Amour في اكتشافات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

بعد أيام قليلة من عرضه العالمي الأول بـمهرجان فينسيا السينمائي، يشارك فيلم Gaza Mon Amour للأخوين طرزان وعرب ناصر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (١٠ - ٢٠ سبتمبر) بكندا، ضمن قسم اكتشاف (Discovery)، ليكون الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان الحالية.

 

مواعيد عرض الفيلم بتوقيت كندا (+4 جرينتش):

 

الخميس 10 سبتمبر الساعة 4 مساءً في مركز بيل لايت بوكس

الجمعة 11 سبتمبر الساعة 6 مساءً في بيل ديجيتال سينما

الجمعة 11 سبتمبر الساعة 11 صباحاً (خاص بالصحفيين)

الجمعة 18 سبتمبر الساعة 9 مساءً في قاعة ويست أيلاند المفتوحة بأونتاريو

السبت 19 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً في مركز بيل لايت بوكس

 

وشهد فيلم Gaza Mon Amour عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة آفاق، وشهد عشرة عروض ضمن فعاليات المهرجان.

 

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.

 

فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

 

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، و Jordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

 

وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

 

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، ويعد Gaza Mon Amour هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.

أخبار تهمك

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ ساعة

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

النقد الدولي: القطاع المصرفي المصري حقق استقرار بالرغم من الهزات العالمية

منذ ساعة و 17 دقيقة

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ ساعتين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يُنهي الإتفاق مع إنتر ميلان

منذ ساعة و 20 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

11:39 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب