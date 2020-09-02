فيلم Gaza Mon Amour في اكتشافات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بعد أيام قليلة من عرضه العالمي الأول بـمهرجان فينسيا السينمائي، يشارك فيلم Gaza Mon Amour للأخوين طرزان وعرب ناصر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (١٠ - ٢٠ سبتمبر) بكندا، ضمن قسم اكتشاف (Discovery)، ليكون الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان الحالية.

مواعيد عرض الفيلم بتوقيت كندا (+4 جرينتش):

الخميس 10 سبتمبر الساعة 4 مساءً في مركز بيل لايت بوكس

الجمعة 11 سبتمبر الساعة 6 مساءً في بيل ديجيتال سينما

الجمعة 11 سبتمبر الساعة 11 صباحاً (خاص بالصحفيين)

الجمعة 18 سبتمبر الساعة 9 مساءً في قاعة ويست أيلاند المفتوحة بأونتاريو

السبت 19 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً في مركز بيل لايت بوكس

وشهد فيلم Gaza Mon Amour عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة آفاق، وشهد عشرة عروض ضمن فعاليات المهرجان.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.

فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، و Jordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، ويعد Gaza Mon Amour هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.‎