أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولي وأم ابنه الوحيد

أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولي وأم ابنه الوحيد
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الفجر الفني
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انتشرت مؤخراً عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة علي انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت فلوكس الذي لم ينفي أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام.
وكشف مصدر
مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، حيث انه سوف يعود لزوجته
الأولي "رابيا" ووالدته ابنه الوحيد سيف الدين.
وأضاف المصدر
أن قرار العودة جاء وفقاً لغربة الطرفيين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتي
بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.
وأوضح المصدر
أن والدة ابنه انتقلت للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتها في دبي، وكان
فلوكس علي اتصال دائم بها حتي قررا العودة.