ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن المشاركين في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

 

وأكد ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك سوف يشارك في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، وفقا لمصادره.

 

وأوضح ميدو أن هذه المعلومة سينفيها الجميع، مشيرا إلى أنه بعد إعلان الاتحاد الإفريقي أن يوم 20 أكتوبر هو الموعد الأخير لإرسال أسماء الفرق التي سوف تشارك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، هناك توجه بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن ترتيب الدوري الموسم الحالي.

 

وأشار إلى أن بيراميدز أو المقاولون العرب، سوف يظلمان بهذا الوضع، في حال احتلال أيا منهم وصافة جدول ترتيب الدوري.

 

وتابع، " اللجنة الخماسية سوف تشير إلى أن هذا الموسم استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

 

واختتم، "الاتحاد الإفريقي أعطى الاتحاد المصري لكرة القدم حق تحديد أسماء الفرق التي سوف تشارك الموسم المقبل بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بنتائج وترتيب الموسم الماضي، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة الخماسية سوف تستخدم هذا الحق وتحدد الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل"

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