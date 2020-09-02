التضامن عن "حياة كريمة": "الناس حست الدولة بتطبطب عليهم"

قال خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إنه تم وضع عدة معايير لاختيار القرى ضمن مبادرة حياة كريمة بحيث يكون وفقا لبيانات علمية وحديثة، وتكون آلية الاختيار موضوعية بحتة، وليس بها أي تدخل.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه تم الرجوع لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لرصد القرى الأكثر فقرا، حيث تم استخراج قائمة بنحو 1000 قرية الأكثر فقرا وهم موزعين على 16 محافظة أغلبهم في الوجه القبلي، ويتم العمل بهم على مراحل.



ونوه بأن أي مبنى مخالف لا يتم التعامل معه، مضيفا أن نسب الفقر في القرى متفاوتة، حيث يوجد قرى تصل نسبة الفقر بها إلى 93%، متابعا: "أول مرة الناس تحس أن الدولة بتطبطب عليهم".





وفي سياق متصل أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين آخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين آخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

