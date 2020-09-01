فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كثف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المفاوضات من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش المعار من صفوف بتروجت، على إشادة خاصة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وطالب بضمه الموسم الجديد.

ويرى السويسري فايلر، أن اللاعب يؤدي دوره في مركز الجناح بمستوى مميز، وهو ما يجعله حل أمثل لتعويض الغيابات داخل الفريق.

ومن المقرر أن تنتهى إعارة كريم طارق مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، وأبدى اللاعب رغبته في الانتقال لأحد أندية القمة بداية من الموسم المقبل.

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