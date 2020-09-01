عـاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال

وتلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.