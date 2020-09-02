الحب والانتقام كلمة السر.. كشف لغز مقتل شقيقتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شقيقتين، مُقيمتين بدائرة مركز قوص بقنا، داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة صياد - مقيم بمحافظة أسوان.





وكشفت الأجهزة الأمنية، أن وراء الواقعة شخص يعمل صياد، وكان على علاقة بإحداهن وحدث خلافات بينهما، وارتبطت بشخص آخر وعايرته بسوء سلوك شقيقتيه، فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مُخططه توجه بتاريخ الواقعة لمسكنها وعقب قيامها بفتح الباب له قام بتكبيلها وتكميم فمها والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها ولدى مشاهدة شقيقتها له وخشية افتضاح أمره قام بالتعدي عليها بذات السلاح محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول، وهرب وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.







هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





