الزمالك يفاوض صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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يستهدف النادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الزمالك بدأ التحرك بشكل رسمي للحصول على خدمات محمود وادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وحصل على توقيع اللاعب على عقود مبدئية للإنضمام للقلعة البيضاء، على أن يبدأ مسئولي النادي في مفاوضات مع إدارة المصري لحسم الصفقة في الفترة المقبلة.

ويتمسك النادي المصري باستمرار "وادي" مع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة في ظل تأزم موقف الفريق في بطولة الدوري الممتاز وحاجته لجهود جميع اللاعبين في الفترة الحالية، بالإضافة أن النادي يعاني من أزمة في القيد ويرفض التفريط في أي لاعب قبل إنهاء تلك الأزمة.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين المصري والزمالك بخصوص صفقة محمود وادي في الفترة الحالية، ولكن لم يتفق الفريقين على الأمور المادية حتي الآن.

ويعد محمود وادي من المهاجمين المميزين في بطولة الدوري المصري الممتاز يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية وقدرات تهديفية مميزة مما يجعله إضافة قوية لهجوم الزمالك حال التعاقد معه بشكل رسمي.

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