موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول أمام بيراميدز، ضمن إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة  الزمالك  ضد  بيراميدز على شاشتها.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري المصري

يدخل بيراميدز صاحب الأرض والضيافة، مواجهة الزمالك وهوا المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

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