مقرر المجلس القومي للسكان سابقا: "حياة كريمة" تستهدف تحسين خصائص السكان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:54 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن مبادرة حياة كريمة تتماشي مع خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث أنها تحسن من حياة المواطن بشكل عاما، وتستهدف بناء المواطن المصري.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن المبادرة تستهدف تحسين خصائص السكان، ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية وطبية، منوها بأن القرى التي يعملون بها تتخطى نسبة الفقر بها 70%.

وفي سياق متصل أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين آخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين آخرتين في منطقتي الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

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