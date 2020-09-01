في ذكرى ميلاده.. تعرف على السنوات الأخيرة في حياة إيهاب نافع

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إيهاب نافع، طيار مقاتل وممثل وضابط إستخبارات مصري، عُرف بطلّته وجاذبيته، وعلى الرغم من دخوله الوسط الفني "صُدفة".


تزوج "نافع" 13 مرة، إلا أنه توفي وحيدًا ولم يكن محظوظًا في حياته العاطفية، وفي بداية التسعينيات عاد إلى مصر، وإلى جانب أعماله القليلة في الفن.


احترف تجارة الأخشاب وكون ثروة كبيرة، وفي 30 ديسمبر عام 2006 رحل عن الحياة عن عمر ناهز الـ71 عامًا، تاركًا خلفه 20 فيلمًا ومسلسلًا وحيدًا.


قبل أن يفارق الحياة، وكانت ماجدة في الجزائر تتسلم درع المجاهدين في حفل تكريمها، وبعد أن وصلت إلى مطار القاهرة وجدت من يخبرها بمرض زوجها السابق ووالد ابنتها فتوجهت مباشرة إلى المستشفى، حيث يرقد إيهاب نافع ليفارق الحياة وهي بجواره تسانده وتؤازره.

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