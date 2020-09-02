أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-9-2020.. المعدن الأصفر يحافظ على المكاسب

حافظت أسعار الذهب على المكاسب التى حققتها خلال التعاملات المسائية أمس لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء وجاءت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 : 748.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 873 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 997.55 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6984 جنيهًا

شعبة الذهب

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم رد فعل لفترة انخفض فيها سعر الذهب من 2050 دولارًا للأوقية إلى 1850 دولارًا، مشيرًا إلى أن الذهب يعود إلى وضعه مرة أخرى.





وأضاف واصف أن المعدن الأصفر على خطوات بسيطة من 2000 دولار للأوقية، موضحًا أن عدم استقرار الأوضاع هو السبب في تذبذب الأسعار، خلال الفترة الأخيرة.





وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تسببت في فوائض نقدية بصناديق الاستثمار والبنوك المركزية، قائلًا إن زيادة المعروض عن المطلوب أدت إلى ارتفاع السعر.







