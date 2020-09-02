أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-9-2020.. المعدن الأصفر يحافظ على المكاسب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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حافظت أسعار الذهب على المكاسب التى حققتها خلال التعاملات المسائية أمس لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء وجاءت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 : 748.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 873 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 997.55 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6984 جنيهًا


شعبة الذهب
قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم رد فعل لفترة انخفض فيها سعر الذهب من 2050 دولارًا للأوقية إلى 1850 دولارًا، مشيرًا إلى أن الذهب يعود إلى وضعه مرة أخرى.

وأضاف واصف أن المعدن الأصفر على خطوات بسيطة من 2000 دولار للأوقية، موضحًا أن عدم استقرار الأوضاع هو السبب في تذبذب الأسعار، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تسببت في فوائض نقدية بصناديق الاستثمار والبنوك المركزية، قائلًا إن زيادة المعروض عن المطلوب أدت إلى ارتفاع السعر.



 أسعار الذهب العالمي 

تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكنها سجلت أعلى مستوى في أسبوعين

واستفاد المعدن الأصفر خلال التعاملات من تراجع الدولار الأمريكي بقوة لأدنى مستوى في أكثر من عامين، لكنها قلصت مكاسبها مع تحول الورقة الخضراء للارتفاع.


 

ويتلقى الذهب الدعم مؤخرا من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة.

 

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 19 شهراً، كما صعد الإنفاق على البناء الأمريكي بأقل من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 30 سنتاً ليصل إلى مستوى 1978.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 أغسطس/آب الماضي.

 

وكان المعدن الأصفر سجل مستوى 2001.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1970.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.2 بعد أن سجل مستوى 91.74 في وقت سابق من التعاملات.

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