لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن الكامب نو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وطلب النجم الأرجنتيني من بارتوميو، فسخ تعاقده والرحيل عن الفريق على هامش الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن لاعبين فقط من لاعبي الفريق الكتالوني اللذان تواصلا مع ميسي من أجل البقاء مع الفريق، وإنهاء مسيرته الكروية في الكامب نو.

 وأشارت الشبكة أن فيدال وسواريز فقط هم الوحيدين، اللذين قد تواصلوا مع النجم الأرجنتيني، لمناقشة مصيرة من الرحيل عن البلوغرانا.

وتجاهل باقي لاعبي برشلونة مسئلة رحيل ميسي، حيث عبر اللاعبين عن الولاء التام للبلوغرانا، رافضين، التدخل في خروج ميسي عن الفريق.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي بقيمه 700 مليون يورو.

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