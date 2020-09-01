الحكومة السورية تتسلم جثث جنود رفعت من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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تسلمت الحكومة السورية جثث 14 جنديا من الجيش السوري رفعت من مقبرتين جماعيتين عثر عليهما في ريف محافظة الرقة، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت وكالة أنباء هاوار أن "قوى الأمن الداخلي" في الرقة عثرت على مقبرتين جماعيتين، تم العثور في الأولى على 14 رفاتا تعود لعناصر اللواء 93 التابع لقوات الحكومة السورية، فيما أجلت عملية استخراج الرفات من المقبرة الثانية إلى يوم غد الخميس.

وقدرت الوكالة عدد الرفات في المقبرة الثانية بنحو 40، وأن "مكتب العلاقات في "قسد" سلم الجثث كافة لقوات الحكومة السورية التي انتشرت في مناطق عين عيسى وخطوط التماس مع القوات التركية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث تعود لجنود من اللواء المذكور والفرقة 17 في الجيش السوري، قتلوا على أيدي "داعش"، وقام أهالي المنطقة بدفنهم سرا في مقابر جماعية.

وأضافت صفحات إخبارية نقلا عن قناة "سما" السورية الخاصة، أنه سيجرى فحص الـDNA للجثث في مشفى حلب للتعرف على هويات أصحابها قبل تسليمها إلى ذوي الضحايا.

وتقع المقبرتان في قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى على 6 كيلومترات جنوب غرب الناحية.

يذكر أن الفرقة 17 تعرضت لحصار من "داعش" استمر لنحو عام ونصف، قبل أن يتمكن أفراد التنظيم من السيطرة على مقرها في يوليو 2014.

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