التضامن: نستهدف توفير حياة كريمة ومسكن أمن للفئات الأكثر احتياجا

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قال خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك رفع اللبنية التحتية للقرى.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن هدفهم توفير مسكن أمن يوفر حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا، فضلا على أنهم يوفروت عمليات جراحية وأطراف صناعية.



وفي سياق متصل أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين آخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين آخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

