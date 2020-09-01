مؤشرات البورصة الأمريكية تحقق مستويات قياسية ببداية سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
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حققت مؤشرات البورصة الأمريكية مستويات قياسية في أول تعاملات شهر سبتمبر اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق أفضل أداء لشهر أغسطس منذ ثمانيات القرن الماضي.

وارتفع سهم آبل بأكثر من 4 بالمائة ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا ليكون أكبر الرابحين في البورصة الأمريكية.

كما ارتفع سهم شركة "زووم" بنحو 39 بالمائة بعد أن قفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 355 بالمائ خلال الربع الثاني من العام الجاري.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 215 نقطة تقريبا، ليصل إلى مستوى 28645.6 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3526.6 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 1.4 بالمائة إلى مستوى قياسي جديد عند 11939.6 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية 0.2 بالمائة إلى 92.33.

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