في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج إيهاب نافع وماجدة

Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إيهاب نافع، احدى دنجوانات السينما المصرية، واستطاع أن يحجز له مكانًا وسط كبار نجوم الفن.





تعرف إيهاب نافع، على ماجدة، في حفل السفارة الروسية بالقاهرة، وأصر أن يوصلها إلى المنزل في ذلك اليوم رغم وجود سيارتها معها، وكى تصل إلى المنزل سارا بالسيارة في الشوارع لمدة 3 ساعات حكى لها خلالها قصة حياته ومدى إعجابه بها، ولأول مرة تشعر بخفقان قلبها ودقاته تهزها بشدة.





بعد أيام عدة جاء إلى منزلها ليطلب يدها من والدها، وكان هذا هو الحب الأول والأخير في حياتها، وأقاما حفلًا كبيرًا في فندق الهيلتون، وبدأت حياتها بعد ذلك تتغير وتشعر بسعادة كبيرة لسنوات طويلة خاصة بعدما رزقت بابنتها غادة.





تزوج الثنائي خلال عام 1963، وأقنعت ماجدة، إيهاب نافع، دخول الوسط الفني واستجاب لها، وقدم للشاشة الكبيرة 20 فيلمًا، لعل أبرزها "زمن الممنوع، لصوص خمس نجوم، دموع صاحبة الجلالة، النداهة، شىء في حياتي، للرجال فقط".





قدم "نافع"، أولى بطولاته السينمائية عام 1963 في فيلم "الحقيقة العارية"، بجانب زوجته الفنانة ماجدة الصباحي، والذي اشترك معها في 4 أفلام.