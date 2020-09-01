شركة مياه الشرب: تطبيق قراءاتى يهدف للتخفيف على المواطنين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت رحاب شوقى، مديرة التطبيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن تطبيق قراءتى، المعنى بقراءات عدادات المياه، سهل الاستخدام، ويهدف إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا، إلى جانب أنه يسهل يجعل المواطن أكثر اطمئنانا في معرفة استهلاكه، وتابعت:"وهناك تطبيق آخر 125 يتيح للمواطنين دفع فاتورة المياه".

وأضافت  شوقى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة القابضة بصدد إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية من أجل استقبال التعاقد والخدمات التي تقدمها الشركة من أجل التخفيف على المواطنين بقدر الإمكان.

هذا وقال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن البناء العشوائي في الأراضي الزراعية خطر يهدد الدولة، لافتَا إلى أن البناء العشوائي غير المخطط يتكلف 4 أضعاف البناء المخطط.

ولفت إلى أن المفترض توصيل الخدمات للمناطق المخططة، ومن ثم انتقال السكان لها، لكن الناء العشوائي يفتقر الخدمات.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يوجد لدينا 40 منطقة مخططة ومجهزة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحي.

وأشار إلى أن قيام بعض الأشخاص شراء ماتور سحب المياه من الخطوط، حال ضعف الضغط ودفع المياه خطر، ويقلل جودة المياه، ويؤثر على حصة المساكن المجاورة.

ولفت إلى أن 5 مليارات متر مكعب من المياه يتم معالجتها سنويا على أعلى المعايير بالطرق الصحية الصحيحة تحت إشراف وزارة الصحة ويتم استخدامهم في الزراعة، لري 460 ألف فدان.

وأوضح أنه تم تنفيذ 1131 مشروعا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الزراعي بطاقة تصل 6.6 مليون متر مكعب في محطتي المحسمة وبحر البقر لري 460 ألف فدان.

وأضاف أنه هناك خطة لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال 5 سنوات بتكلفة 29.5 مليار جنيه

ولفت إلى أنه تم إنشاء 60 محطة نعالجة في الصعيد بتكلفة 9.8 مليار جنيه، إلى أن أكبر محطة لمعالجة المياه بالجبل الأصفر يديرها القطاع الخاص

وأردف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تأمين مصادر مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 5 أعوام المقبلة، بطاقة 250 ألف متر مكعب مكن المياه يوميا

واستكمل أن تكلفة المتر مكعب من المياه لا تقل عن 3.5 جنيه تشغيل وصيانة فقط، وتتحمل الدولة 80% من دعم المياه.

وأردف، أن توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على ضغط المياه في أي منطقة أخرى.

وأكد أن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 176 مليار جنيه في 6 سنوات، حين كان يتم إنفاق 8 مليارات فقط في العام فيما قبل 2014.

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