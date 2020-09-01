النقد الدولي: 6.4 % نمو متوقع في الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4 بالمائة خلال العام المالي 2021/2022.





وأضاف الصندوق اليوم الثلاثاء، أنه في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأكد الصندوق، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.





وأشار إلى إتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.





وأوضح أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة "كوفيد-19".





وذكر صندوق النقد، أن مصر تطبق إصلاحات هيلكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.





وتابع أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.





يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة "أداة التمويل السريع"، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.