"موسى" يكشف تفاصيل القبض على صلاح دياب: "مفيش بيان رسمى" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لارتكابه مخالفات بناء لمصنع مملوك له بمنطقة البساتين.



وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم مواجهة "دياب"، بالاتهامات وربما يتم إرجاء التحقيقات معه للغد وربما يتواجد معه المحامي فريد الديب في التحقيقات معه غدا، مشيرا إلى أنه لم يصدر بيان رسمي حتى الآن.



وأشار الإعلامي، إلى أن الدولة تؤكد دائما على أنه لا تهاون مع المخالفات مهما كان مرتكب المخالفة ولا يوجد أحد كبير أو فوق القانون.



هذا، وقال مصدر أمني، الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل الأعمال الشهير صلاح دياب لاتهامه في عدة قضايا مالية.



وأضاف المصدر أن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناءً على قرار النيابة؛ وسيتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.



كما سبق أن صدر قرار من جهات التحقيق برفع اسم رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، من قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، عقب تصالحهما في قضية الأراضي.

