تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري





يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.





ويقام اللقاء يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثالث، متفوقا عليه بفارق الأهداف.





ويفتقد الزمالك خدمات كلا من، طارق حامد ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي، ومحمد حسن، ولم يحدد حتى الآن موقف حازم إمام من خوض اللقاء.





وأصبح محمود عبدالرازق شيكابالا، متاحا للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة بداية من مباراة بيراميدز، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت على شيكابالا في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.





ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى.. محمد أبوجبل





في خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد





في خط الوسط الدفاعي.. فرجاني ساسي - أحمد السيد زيزو





في خط الوسط الهجومي.. أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد اوناجم





في خط الهجوم.. مصطفى محمد



