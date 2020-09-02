أحمد موسى: تهديدات أردوغان بـ"محو اليونان" بلا قيمة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن أردوغان دائما ما يتراجع في مواقفه وتصريحاته دائما بلا قيمة فبعد أن أكد على أنه سيمحي اليونان عاد اليوم لطلب التحاور عبر وزير خارجيته.





وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن سر تراجع أردوغان يكمن في تهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على تركيا بعد تصريحاته وعلى بعض الأشخاص وسلع تركية.



وأشار الإعلامي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات حقيقية بداية من منتصف سبتمبر الجاري إذا ما فشل الحوار مع اليونان في ظل موقف فرنسي قوي وموقف ألماني ضد تركيا كما أكدت النمسا أنها لن تسمح لتركيا باستخدام أراضيها في علميات تجسس ولن يكون أمام أردوغان سوى الرضوخ للاتحاد الأوروبي.



وفي اليونان، تتعالى الأصوات في الحزب الحاكم، للمطالبة بمواجهة "الأطماع التركية" في حقوق اليونان شرقي المتوسط، كما اتهمت أثينا أنقرة بـ"استخدام العنف ضد جيرانها بسبب ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية".



وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياساتها خلال القرن التاسع عشر.



ووصف الوزير اليوناني التحركات والتصريحات التركية بمحاولة استعادة النفوذ التاريخي، قائلا إن جنون العظمة على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثل أساسا ضعيفا لصنع القرار، حسب تعبيره.