أحمد موسى: تهديدات أردوغان بـ"محو اليونان" بلا قيمة (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن أردوغان دائما ما يتراجع في مواقفه وتصريحاته دائما بلا قيمة فبعد أن أكد على أنه سيمحي اليونان عاد اليوم لطلب التحاور عبر وزير خارجيته.

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن سر تراجع أردوغان يكمن في تهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على تركيا بعد تصريحاته وعلى بعض الأشخاص وسلع تركية.

وأشار الإعلامي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات حقيقية بداية من منتصف سبتمبر الجاري إذا ما فشل الحوار مع اليونان في ظل موقف فرنسي قوي وموقف ألماني ضد تركيا كما أكدت النمسا أنها لن تسمح لتركيا باستخدام أراضيها في علميات تجسس ولن يكون أمام أردوغان سوى الرضوخ للاتحاد الأوروبي.

وفي اليونان، تتعالى الأصوات في الحزب الحاكم، للمطالبة بمواجهة "الأطماع التركية" في حقوق اليونان شرقي المتوسط، كما اتهمت أثينا أنقرة بـ"استخدام العنف ضد جيرانها بسبب ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية".

وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياساتها خلال القرن التاسع عشر.

ووصف الوزير اليوناني التحركات والتصريحات التركية بمحاولة استعادة النفوذ التاريخي، قائلا إن جنون العظمة على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثل أساسا ضعيفا لصنع القرار، حسب تعبيره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أردوغان أحمد موسى

أخبار تهمك

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البرلمان التونسي يمنح "المشيشي" الثقة لتشكيل الحكومة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 8 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 17 ساعة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

منذ 36 دقيقة

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: "أردوغان مش راجل ووزير خارجيته أوغلو الصبي بتاعه"

بالوثائق.. أبرز بنود اتفاق "تركيا والسراج" (فيديو)

أحمد موسى: الأتراك يدفعون ثمن أطماع أردوغان (فيديو)

اليونان وإسرائيل وقبرص يوقعون على اتفاقية "إيست ميد"

تركيا وفزّاعة اللاجئين.. الجرح النّازف لأوروبا

خبير بالشأن التركي: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات مشددة على نظام "أردوغان"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 ص

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

02:47 ص

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب