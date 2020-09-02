محامي "ضحايا تحرش أحمد بسام": 99.9% من المجتمع يرفض هذه الجرائم (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
أحمد بسسام زكي
أحمد بسسام زكي
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد حمودة، محامي فتيات ضحايا تحرش أحمد بسام زكي، إن جرائم التحرش ليست كثيرة ويرتكبها قلة قليلة منعدمة التربية.

وأكد "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن 99.9% من المجتمع المصري يرفض جرائم التحرش.

وأشار محامي فتيات ضحايا تحرش أحمد بسام زكي، إلى أنه توجد محاولات من قلة منحرفة لمساومة الفتيات للتنازل عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

هذا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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