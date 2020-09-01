واشنطن تمدد بعض الاستثناءات الجمركية للصين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
رويترز
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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء، إنه مدد آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الصينية.

ومن بين السلع الصينية الساعات الذكية وأنواع معينة من الكمامات الطبية، لتبقى خاضعة للإعفاءات حتى نهاية 2020، وذلك بدلا من تجديد الاستثناءات السابقة البالغ أجلها عاما.

وتحددت الرسوم الجمركية التي تستهدف بضائع بقيمة 125 مليار دولار عند 15 بالمئة، ثم تقرر خفضها في إطار اتفاق "المرحلة 1" الموقع في يناير إلى 7.5 بالمئة.

وتشمل الاستثناءات عددا من أجهزة نقل البيانات بتقنية بلوتوث القابلة للارتداء مثل تلك التي تستوردها من الصين شركات "أبل" و"فيتبيت" و"سونوز" وشركات تكنولوجيا أخرى.

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