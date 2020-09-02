"آثار أسوان" عن التنقيب غير المشروع: فتاوى بعض رجال الدين السبب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد خضر، مدير عام آثار أسوان والنوبة، على زيادة هوس البعض بالتنقيب على الآثار وتعريض حياتهم للخطر، إلى وجود بعض رجال الدين يقولون بأن ذلك كنز لا صاحب له ويعد من قبيل إرث الرجل طالما يوجد في منزله، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى موت كثير من الشباب وهم يبحثون على الآثار.



وأضاف "خضر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، على مقتل ثلاث مواطنين خلال البحث عن الآثار، قائلًا:"لولا قرار النيابة بهدم المنزل ما كنا عثرنا على جثث الثلاثة ولو حتى بعد عام"، موضحًا أن الضحايا قاموا بالحفر في منزل لهم لعمق 12 متر ومن ثم انهارت عليهم وماتوا، وذلك نتاج هوس البحث عن الثراء السريع والسعي خلف الدجالين، لافتا إلى أنه "بعد شهر كامل تم الوصول إلى الجثث وكان بعضها تحلل".



ولفت مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أن هناك إدارة كاملة تسمى "الوعى الأثري"، مهامها المرور على الوحدات المحلية وقصور الثقافة والمدارس من أجل توعية الجميع بالابتعاد عن خزعبلات السحر والدجل وتفنيد الخرافات المتعلقة بالآثار.