"ماكرون": يجب التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمساعدة للبنان.

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى لبنان إننا نحتاج إلى تنسيق أفضل بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن المساعدات للبنان.

وأكد ماكرون أنه لم يأت إلى لبنان لنقل أي تحذير إلى أي طرف، بل عاد من أجل مساعدة لبنان.

وأكد ماكرون أن جميع القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في أقل من 15 يوما، كما التزمت كلها بخارطة طريق للإصلاح.

ولفت إلى أن خارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي، مشددا على أن المجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية.

وقال إنه على السلطات اللبنانية تعلم الدرس من المأساة التي حلت في مرفأ بيروت.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن فرنسا لن تدير ظهرها عن تقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان.

وقال ماكرون أتوقع أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود خلال ثمانية أسابيع، لكننا لن نعطي الحكومة "شيكا على بياض".

وأكد ماكرون أنه إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها بنهاية أكتوبر فستكون هناك عواقب، وإذا لم تفعل السلطات اللبنانية شيئا فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية، وإذا ضلعت السلطات اللبنانية في الفساد فقد تكون هناك عقوبات.

وقال: "أنا أمنح الثقة، لكن في نهاية أكتوبر إذا لم يحققوا ما التزموا به سأسمي من عرقل".

وكان الرئيس الفرنسي أكد استعداده لاستضافة مؤتمر في باريس بشأن لبنان في أكتوبر.

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