مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
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يلتقي فريق الزمالك مساء الخميس المقبل مع مضيفه بيراميدز، في المواجهة المقررة بينهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

واستعاد الجهاز الفني للفريق، خدمات نجمه محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد انتهاء مدة إيقافه، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك والأهلي في شهر فبراير الماضي بالإمارات، في بطولة كأس السوبر المصري.

ووضع الجهاز الفني والطبي برنامجاً خاصاً لتأهيل اللاعب بعد فترة التوقف الطويلة، نظراً لانتشار فيروس كورونا.

وسيصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في اللقاء المرتقب، إلا أن ذلك سيتم وفقاً لرؤية كارتيرون، الذي قد يختره في قائمة المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني.

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