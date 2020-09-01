ارتفاع أسعار النفط بالختام مع زيادة النشاط الصناعي

صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 19 شهراً.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين عقب التحول الجديد في سياسة التضخم لدى الفيدرالي الأمريكي قبل أن يتحول للصعود.





ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين العالميين.





ويترقب المستثمرون إعلان بيانات المخزونات الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 0.4 بالمائة إلى 42.76 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود للآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 45.60 دولار للبرميل.