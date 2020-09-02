إعلامي ينفعل بسبب قضية "الفيرمونت": "استروا من في الأرض" (فيديو)

استنكر الإعلامي رامي رضوان، كم الفيديوهات التي يتم تداولها حاليًا في قضية "فيرمونت"، قائلًا: "استروا من في الأرض يستركم من في السماء".



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "سيبوا القانون يأخذ مجراه، الناس نسيت قضية احمد بسام زكي، وانشغلت بقضية الفيرمونت، يا جماعة الستر حلو وسيبوا القضية محل التحقيق".



وأضاف الإعلامي: "فيه تحقيقات وفيه أسامي رايحة وجاية وفيه أحكام هتعرفوا عنها، وبقى فيه كم من التحليلات والهري والفتي غير طبيعي، إيه بقى اللي خلى الناس تتلذذ بالفضايح كده".



وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».



وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.