مدير الشركة المنتجة لـ"ريميدسفير" بمصر: نتائج مبشرة لتجارب استخدامه في علاج كورونا
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:41 م
داليا الحسين
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قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، إنه تم اعتماد علاج ريميدسفير من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لعلاج الحالات الحرجة والبسيطة من مصابي كورونا واسهم في تقليل عدد أيام بقاء المريض على أجهزة التنفس الصناعي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر زووم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن توعية المواطنين ونشر الأخبار الإيجابية ضرورة لمواجهة كورونا.
ولفت الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، إلى أن نتيجة استخدام ريميدسفير في مصر لا تقل عن نفس النسبة المسجلة في أمريكا وأعداد الشفاء مبشرة.
وأكد أن شركة دواء مصرية من بين 8 شركات على مستوى العالم حصلت على إجازة انتاج دواء كورونا وتصديره لـ 126 دولة حول العالم.
واستكمل الدكتور أمجد طلعت، أنه يتم تناول 6 جرعات من ريميدسفير ولا يتم تناوله خارج إطار المستشفيات، محذرا من الحصول على ريميدسفير من خارج المستشفيات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى أن دول أفريقية كثيرة طلبت الحصول على عقار ريميدسفير، لافتا إلى أن الشركات العالمية لديها ثقة في الدواء المصري.
وأكد الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا على أن ريميدسفير استخدم فى تجارب علاج ألف مريض بفيروس كورونا.
وأوضح أن مصر من أول 3 دول في العالم قامت بإنتاج واستخدام علاج ريميدسفير وتم تصديره لدول في 3 قارات وجرعات تكفي لآلاف الأشخاص.
وأشار إلى أن البروتوكل المصري لعلاج فيروس كورونا من الأفضل على مستوى العالم ويتم الإشادة به في المحافل الدولية
وأضاف الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، أن كورونا ليس فيروس جديد وله صور كثيرة من قبل وتم التعامل معها
واستطرد، أن الشركات العالمية في عدة دول بدأت تتصارع لإنتاج علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى ان الصراع بين الدول صحي
وأوضح الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، أن مشروع المدينة الطبية المتخصصة سبق جديد للإنجازات التي تحققها الدولة
وواصل الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، أن هيئة الشراء الموحد تضمن توفر الأدوية في المستشفيات بأعلى المعايير واقل الأسعار.
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