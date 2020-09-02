شاهد.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح أهمية ملصق السيارات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزير الداخلية أعطى توجيهات بأهمية تركيب الملصق على السيارات قبل ميعاد تجديد الرخص.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن الملصق هدفه تحقيق سهولة تتبع المركبة حال حدوث أي تجاوز لتعاليم المرور، مشيرا إلى أنه مصمم بطريقة علمية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: "الملصق يحمي من السرقة، حيث أن أي محاولة لإزالته سيتم إتلافه ولن يعطي إشارات، وبالتالي سيتم إيقاف السيارة".

هذا، وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري، تمهيدًا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وقالت الوزارة في بيان، يوم الاثنين: يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن تلك المنظومة، حسب فيديو نشرته وزارة الداخلية.

س- ما هو الملصق الإلكتروني؟
ج- شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.

س- مميزات عدة يقدمها الملصق.. ما هي؟
ج - الملصق الإلكتروني والألواح المؤمنة أحد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية.

ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.

س- كيف يتم تركيبه؟
ج- يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

س- بعد مناشدة الداخلية.. ما هي أماكن تركيب الملصق الإلكتروني؟
ج- يتوجه قائد المركبة إلى موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.

س- من هم المستهدفون من المنظومة الجديدة؟
ج- أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من ما لكى المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام.

س- كيف ترى الشركة المنفذة للمشروع المنظومة المرورية المتكاملة؟
ج- أشار بهاء محمد، مدير مشروع الملصق الإلكتروني بالشركة المنفذة، إلى أن الهدف من المشروع هو الحد من الكثافات المرورية على مستوى الجمهورية.

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ملصقات السيارات بوابة الفجر الفجر الداخلية

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