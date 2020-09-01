وائل الإبراشى: جماعة الإخوان لا تملك إلا سلاح الكذب

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت تمامًا على أرض الواقع، بعدما توحد الشعب المصرى مع مؤسسات الدولة وقام بطردهم من سدة الحكم في 30 يونيو، موضحًا أن الجماعة الإرهابية فقدت كل تأثير لها في الشارع المصرى، ما جعلهم يكثفون حملاتهم الإلكترونية التي تروج الشائعات، وتابع:"ويجب علينا نفضح أكاذيبهم،خاصة انهم لا يملكون إلا سلاح الأكاذيب واللجان الإلكترونية التي تروج لذلك".





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى أدرك خطورة مخطط الجماعة الإرهابية الرامى إلى تفكيك الدولة الوطنية، ولذلك نبذهم الشعب وفضحهم، مشيرًا إلى أن الإخوان يعيشون حالة من الأنهزام الآن، ولذلك يحاولون خدعة المصريين من خلال نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.





وتابع:"يريدون إحداث فتنة بين مؤسسات الدولة من ناحية وبين المواطن والدولة من ناحية أخرى".





وفند "الإبراشى"، أكاذيب الإخوان، التي يروجوها عبر المنصات المختلفة، وتابع:"وصل بهم العبث أن يطلقوا أكاذيب مثل فرض ضرائب على الموتى..شائعات لو اعمل المواطن المصرى عقله ثانية يكتشف انها ساذجة"، مشددًا الإخوان فشلوا في كل شيء ولم يعد لديهم لعبة الفاشلين المتمثلة في "الحملات الإلكترونية".





هذا وقال المفكر مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن جماعة الإخوان تعيش حالة من الرهبة والتخبط واليأس بعد القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت.





وأضاف "نوح"، أن الجماعة انقسمت إلى عدة جماعات وتيارات حاليا بالإضافة إلى وجود اتهامات بينهم عن المتسبب في الإرشاد عن محمود عزت.



