وائل الإبراشى: جماعة الإخوان لا تملك إلا سلاح الكذب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:21 م
الإعلامى وائل الإبراشى
الإعلامى وائل الإبراشى
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت تمامًا على أرض الواقع، بعدما توحد الشعب المصرى مع مؤسسات الدولة وقام بطردهم من سدة الحكم في 30 يونيو، موضحًا أن الجماعة الإرهابية فقدت كل تأثير لها في الشارع المصرى، ما جعلهم يكثفون حملاتهم الإلكترونية التي تروج الشائعات، وتابع:"ويجب علينا نفضح أكاذيبهم،خاصة انهم لا يملكون إلا سلاح الأكاذيب واللجان الإلكترونية التي تروج لذلك".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى أدرك خطورة مخطط الجماعة الإرهابية الرامى إلى تفكيك الدولة الوطنية، ولذلك نبذهم الشعب وفضحهم، مشيرًا إلى أن الإخوان يعيشون حالة من الأنهزام الآن، ولذلك يحاولون خدعة المصريين من خلال نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وتابع:"يريدون إحداث فتنة بين مؤسسات الدولة من ناحية وبين المواطن والدولة من ناحية أخرى".

وفند "الإبراشى"، أكاذيب الإخوان، التي يروجوها عبر المنصات المختلفة، وتابع:"وصل بهم العبث أن يطلقوا أكاذيب مثل فرض ضرائب على الموتى..شائعات لو اعمل المواطن المصرى عقله ثانية يكتشف انها ساذجة"، مشددًا الإخوان فشلوا في كل شيء ولم يعد لديهم لعبة الفاشلين المتمثلة في "الحملات الإلكترونية".

هذا وقال المفكر مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن جماعة الإخوان تعيش حالة من الرهبة والتخبط واليأس بعد القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت.

وأضاف "نوح"، أن الجماعة انقسمت إلى عدة جماعات وتيارات حاليا بالإضافة إلى وجود اتهامات بينهم عن المتسبب في الإرشاد عن محمود عزت.

وتابع: "القبض على الإرهابي أمر طبيعي ولكن الأثر على الجماعة غير طبيعي"، متابعا: "لا يوجد أي طرف يريد تبنى مبادرة الصلح مع جماعة الإخوان الإرهابية بما فيها تركيا، والشعب المصري لفظ الجماعة الإرهابية ويرفض وجودهم مرة أخرى في الشارع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الكذب الاخوان الإعلامى وائل الإبراشى

أخبار تهمك

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ 33 دقيقة

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

وائل الإبراشي: أسوأ ما يحدث الآن استخدام الإخوان مدمنين وأفاقين لإحداث ثورة في مصر

وائل الإبراشي: جماعة الإخوان تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش

"شهيد وتظاهرات فشنك".. هكذا كشف الشعب أكاذيب محمد علي والإخوان

"القبس الكويتية" تعتذر عن نشر أخبار فبركتها "الأناضول" ضد مصر

"فنان هارب وأكاذيب إخوانية وفبركات للجزيرة".. مُخطط ثلاثي لهدم مصر

الإبراشي: الجماعة الإرهابية تستغل إحباطات المواطنين لإعادة الفوضى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

09:30 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

10:30 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب