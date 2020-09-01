في ذكرى ميلاده.. تعرف على علاقة الصداقة التي جمعت بين إيهاب نافع و قائد القوات الإسرائيلية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إيهاب نافع، الذي حجز لنفسه مكانًا بين كبار نجوم الزمن الجميل.


أقنع إسرائيل بأنه عميل مزدوج، وصار صديقًا لقائد القوات الإسرائيلية آنذاك عيزر فايتسمان.


وكان يسهل دخوله لإسرائيل، ويقول إيهاب في مذكراته عن هذه العلاقة ''كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الاسرائيلية الذي أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، وهو من مواليد حي الموسكى بالقاهرة.


وتابع "نافع": "كان في ذلك الوقت يُسهل لي إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدنى اعتقادًا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية، بمعنى أنني كنت أعطيه المعلومة وأحصل في الحال على معلومة مقابلة.


وأضاف: "كانت المخابرات المصرية تريد من خلال إحدى هذه المهام التي كلفتني بها أن تعرف وتتأكد من أن الممر الذي تقيمه إسرائيل بطول 7 كيلومترات للطائرات السريعة تم إنشاؤه أم لا". لذلك كان يدخل إسرائيل ويخرج بسهولة".

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