الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار المجر إغلاق حدودها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقدت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إغلاق المجر حدودها أمام غير مواطنيها للحد من انتشار فيروس كورونا، معتبرة هذا الإجراء خطوة للتمييز بين مواطني بلدان الاتحاد.

وقال المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ كريستيان ويغاند في مؤتمر صحفي، إن إغلاق المجر حدودها يعد "تمييزا" بين مواطني الاتحاد وانتهاكا لقواعد حرية الحركة.

وأضاف أنهم سيعملون بشكل مكثف من أجل استمرار حرية الحركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ستجري مفاوضات لتحديد المعايير المشتركة لقيود السفر.

وتابع: "المفوضية سترسل رسالة إلى الحكومة الهنغارية اليوم، تطالب بعدم التمييز بين مواطني الاتحاد الأوروبي".

والجمعة، أعلنت المجر إغلاق حدودها مجددا خشية تفشي فيروس كورونا، وفي وقت لاحق، أعلنت أنه سيسمح لمواطني تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا بدخول أراضيها حال إظهار نتيجة اختبار كورونا تم إجراؤه خلال آخر خمسة أيام قبل دخولهم.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا في المجر أكثر من 6 آلاف و250 شخصا توفي منهم 616، وتعافى 3 آلاف و821.

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