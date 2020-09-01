تفاصيل تطبيق "بني سويف معاك" لتلقي شكاوي المواطنين (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:16 م
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف إن تدشين تطبيق "بني سويف معاك" على الهواتف الذكية يهدف لفتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتقي طلبات ومشاكل المواطنين.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق هو تتويج لمنظومة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة، مشيرا إلى أنه موجود في PLAY STOR على نظام "الأندرويد"، وتم تحديثه مرتين.



وأطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شارة بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "بني سويف معاك" على الهواتف الذكية، لاستقبال شكاوى المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه جرى إتاحة فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.bns.benisuef، ثم يجري مباشرة تحويل الشكوى للوحدة المحلية المختصة للتعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن توفير آلية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق لمتابعة الاستجابة للشكاوى، وتحديد موقفها.

وأشار المحافظ، إلى أن التطبيق يأتي ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التي جرى إتاحتها للمواطن لتقديم شكواه أو رصد مشكلة ما في قطاع خدمي معين، مؤكدًا أن القنوات والآليات متوافرة وتعمل بكفاءة، وذلك بالتوازي مع التطبيق الجديد، وتمت مراعاة التكامل في تلك الوسائل للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية.

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شكاوي تطبيق بنى سويف معاك المواطنين

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