السكك الحديدية: التشغيل التجريبي للقطار المكهرب عام 2022

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه لا زيادة على أسعار القطارات المميزة باستثناء القطار الروسي الجديد، مشيرًا على أنه سيتم التشغيل التجريبي للقطار المكهرب عام 2022.





وقال رسلان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا لم يؤثر على معدل التوريد الطبيعي واستقبال الدفعات المتعلقة بالعربات الجديدة لسكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم استيراد 68 عربة.





وأكد المهندس كامل الوزير. وزير النقل، أن معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات مشروع القطار المكهرب وصلت إلى 23.4%، كما تم الانتهاء مما يقرب من 27 % من أعمال الكبارى بالمشروع و63% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة ونحو 11.3% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.





وتابع الوزير أعمال تنفيذ محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية وذلك خلال جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو: "النزهة هشام بركات قباء عمر بن الخطاب الهايكستب عدلي منصور" وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان".





وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقي محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة، وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجّه الوزير، بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها، واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، من التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

وعقد الوزير، اجتماعًا موسعًا في محطة عدلى منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ. وأشاد بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به، شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج.