مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

اقترب واحد من نجوم نادي الترجي التونسي السابقين من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية أن التونسي أنيس البدري نجم نادي اتحاد جدة السعودي أصبح قريب جدًا من مغادرة ناديه هذا الصيف.

وكشفت الشبكة عن اقتراب البدري من العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الترجي أو الالتحاق بمواطنه فرجاني ساسي في صفوف نادي الزمالك.

وأشارت الشبكة إلى أن البدري هو من سيحسم مستقبله بشكل نهائي الفترة المقبلة سواء بالعودة إلى الترجي أو الانضمام إلى الزمالك في الصيف.

وشارك أنيس البدري في ٩ مباريات حتى الآن مع نادي اتحاد جده خلال هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي الممتاز وصنع هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الترجي البدري الاهلي أنيس البدري

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ ساعة و نصف

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ أقل من ساعتين

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ نصف ساعة

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

من هو فرجاني ساسي صفقة الزمالك الجديدة

ماذا قدم يوسف بلايلي في عام 2019 بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟

خاص بالتفاصيل.. ساعات قليلة تفصل اتحاد جدة عن التعاقد مع أنيس البدري

عاجل.. الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي

انيس البدري لاعب الترجي ينضم رسميا لاتحاد جدة السعودي (فيديو)

اتحاد جدة ينهي اجراءات تعاقده مع أنيس البدري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

09:30 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب