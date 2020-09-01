محافظ البحر الأحمر: انتهاء 80% من مشروع الصرف الصحي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:02 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك العديد من المشروعات في في محافظة البحر الأحمر، مثل مشروع الصرف الصحي الذي تم الانتهاء منه بنسبة 80%، ومشروع الاسكان بإجمالي 6آلاف وحدة سكنية.

وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك مشروعات أخرى في المحافظة مثل إنشاء شاطئ عام لمواطني البحر الأحمر، ومشروع إنشاء شاطئ عام في مدينة رأس غارب، واستكمال المستشفى العام، واعداد بعض التوسعات في ميناء سفاجا بالتعاون مع وزارة النقل. 

هذا وافتتح الرئيس"عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، السبت الماضي، عدد من المشاريع القومية بمحافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومشروع تطوير محور المحمودية،ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب..

1- يهدف مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمدينة برج العرب، إلى المعالجة الثلاثية للصرف الآدمى وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف، وفصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي والزراعي.

2 ـ تعمل المحطة بطاقة 345 ألف م3 يوميا، وتقدر الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى بنحو 115 ألف م3 يوميا، بتكلفة 330 مليون جنيه على مساحة 55 فدانا، بالإضافة إلى الملحقات بالمحطة وهى محطة رفع مياه الرى المعالجة ثلاثيا بتكلفة 70 مليون جنيه، والطاقة التصميمية لها بلغت 40 ألف م3 يوميا، بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت نحو 300 مليون جنيه.

3 ـ تخدم محطة المعالجة الثلاثية بمدينة برج العرب 13 حيًا سكنيًا يضم 450 ألفا و54 وحدة سكنية، إلى جانب 10 مناطق صناعية بمدينة برج العرب، بإجمالي عدد سكان 170 ألف نسمة.

4ـ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المحطة 115 ألف متر مكعب يوميا، بينما تقدر طاقة محطة رفع الري 40 ألف متر مكعب في اليوم.

5ـ تتكون المحطة من "مبنى المصافي وفاصل الرمال"، ويضم 3 أحواض ترسيب دائرية، 3 أحواض تهوية، و3 أحواض ترسيب نهائي،و 6 فلاتر رملية، مرحلة الكلور،و 3 أحواض تركيز حمأة.

6 ـ تشمل المحطة "مبنى الموزعات والمولدات،وبيارة التصافي،ومحطة الرفع المؤقتة به عبارة عن عنبر به 3 طلمبات وتتكون محطة رفع مياه الري من عنبر طلمبات يضم 6 طلمبات ومبنى مولدات ومحولات و2 خزان أرضي.

7 يتضمن المشروع إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس، وإعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعي.

8 ـ يشمل المشروع خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5، وخط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم. 

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مشروعات المرحله الاولى الصرف الصحي البحر الأحمر

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