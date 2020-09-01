السكك الحديدية: تطوير 705 مزلقان حتى الآن

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه يجري حاليًا العمل على تطوير كل مجال من المجالات التي يمس السكك الحديدية، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع النقل ومن ضمنها هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة تليق بالمواطن والشعب المصري.





وأضاف رسلان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك 1332 مزلقان أعمال جاري العمل على تطويرهم وتحديث نظم التحكم بها بعد تزويدها ببوابات أتوماتيكية تنظم مسيرة حركة القطارات.





وأشار إلى أنه تم تطوير 705 مزلقان حتى الآن، على أن تستكمل خطة تطوير باقي المزلقانات بنهاية 2021، موضحًا أنه يجري حاليًا أعمال التنفيذ في محطة سكك حديد بشيل من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب للوجه القبلي باعتبار القطارات الوسيلة الأساسية لنقلهم.





اقرأ أيضا..