السكك الحديدية: تطوير 705 مزلقان حتى الآن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:56 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه يجري حاليًا العمل على تطوير كل مجال من المجالات التي يمس السكك الحديدية، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع النقل ومن ضمنها هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة تليق بالمواطن والشعب المصري.

وأضاف رسلان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك 1332 مزلقان أعمال جاري العمل على تطويرهم وتحديث نظم التحكم بها بعد تزويدها ببوابات أتوماتيكية تنظم مسيرة حركة القطارات.

وأشار إلى أنه تم تطوير 705 مزلقان حتى الآن، على أن تستكمل خطة تطوير باقي المزلقانات بنهاية 2021، موضحًا أنه يجري حاليًا أعمال التنفيذ في محطة سكك حديد بشيل من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب للوجه القبلي باعتبار القطارات الوسيلة الأساسية لنقلهم.

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في ظل مساعي وزارة النقل، للنهوض بمحطات السكك الحديدية، تدرس إنشاء محطة سكة حديد جديدة لقطارات الوجه البحري في قليوب، بالتوازي مع تشغيل محطة بشتيل لاستقبال قطارات الصعيد.

ومن المقرر أن تمد وزارة النقل، الخط الثاني لمترو الأنفاق بمدينة قليوب، لتوفير وسيلة نقل ركاب الوجه البحري عقب انتهاء رحلة القطارات.

واستهلت وزارة النقل، منذ عدة أشهر، أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، لتخفيف الزحام، حيث ستنفذ بتصميم أوروبي.

وتضم محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك، بالإضافة إلى مركز صيانة، حيث تنفذ على ثلاث مراحل، فالأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري.

بينما المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

وستنفذ محطة بشتيل بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب وأهالي الصعيد، أي ستكون عالمية، تعمل لخدمة جموع الشعب المصري في الوجهين القبلي والبحري.

ويستهدف قرار تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، تخفيف الزحام بمحطة رمسيس، وليس لعدم دخول الصعايدة كما ردد البعض.

وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة بشتيل خلال 5 سنوات.

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