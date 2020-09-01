أستاذ علم اجتماع: الخرس الزوجي سبب رئيسي لانتشار الجرائم المجتمعية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:54 م
الدكتورة عزة فتحي
الدكتورة عزة فتحي
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الجريمة تغيرت في عصر السوشيال ميديا، موضحة أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة جديدة للجريمة من المنزل.

وتابعت "فتحي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten": "حدث تجريف وتفكك لكل شيء في المجتمع المصري وعلى رأسها الأسرة المصرية في السبعينيات بسبب الانفتاح".

وأضافت أن دور الأسرة أصبح سيئًا، معلقة: "الأسرة تخلت عن دور الأمانة تجاه أولادهم، الأولاد نعمة ويجب المحافظة عليها"، لافتة إلى أن نسب الجريمة ارتفعت بين العمر الصغير، متابعة: "الإنسان كائن اجتماعي، وفرة "لم الأسرة" تراجعت".

واستكملت أستاذ علم الاجتماع: "أصبح لا يوجد حوار أسري، وحوار زوجي، والخرس الزوجي هو السبب الرئيسي لانتشار الجرائم المجتمعية".

وأكدت أن العمود الفقري للأسرة أصبح غير مستقيم، متابعة: "حدث تجريف للشخصية المصرية في الثمانينيات والتسعينيات، وفقدنا التربية السليمة".

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الكلمات المفتاحية

المجتمع الخرس الزوجي الجرائم الأسرة

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