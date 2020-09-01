تفاصيل مبادرة محافظة الفيوم والبنك الأهلي للتصالح فى المخالفات بالتقسيط

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن مبادرة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والتي تنص على توفير البنك الأهلي الـ 25 % من قيمة التصالح في مخالفات البناء، للمخالفين على ان يقوم المواطن بتسديدها على 10 سنوات.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم الثلاثاء أن الدولة توفر تسهيلات للراغبين في التصالح في مخالفات البناء

وأردف موسى أن هناك أشخاص ليس معهم قيمة مقدم التصالح ولذا هناك تسهيلات ومبادرات من شأنها المساعدة في سداد قيمة التصالح، مردفا"أنت جاي تتصالح جاي".
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".

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