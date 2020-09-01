القومي للاتصالات يكشف نقاط القوة والضعف لدي شركات المحمول في مصر

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات شهر يوليو لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 25 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.





يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.





















-جودة الخدمات الصوتية :





فيما يلي اعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر يوليو:





لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (19) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينة نصر، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (8) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينة نصر والزمالك وفي الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.





ولشركة اورانج: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (24) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدينه وحي أهمها مناطق في شرق الاسكندرية.





ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (17) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينه وحي وأهمها العبور والمقطم ومدينتي في القاهرة، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (2) مدينه وحي أهمها المرج بالقاهرة.

ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (39) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر و عين شمس و المرج و السلام و حدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر و امبابة في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات حي المقطم في القاهرة.

جودة خدمة البيانات :

أظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لعدد 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية، ان متوسط السرعة لشركة اورانج 31 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان نسبة 10% من الاختبارات التي أجريت لم تتعدى 9 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 51 منطقة من إجمالي 81 منطقة، بينما بلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات 27 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة أن 10% من الاختبارات لم تتعدى 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 16 منطقة من إجمالي 81 منطقة، اما بالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت في الثانية و10% من الاختبارات لم تتعدى 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 10 مناطق، وقد بلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان 10% من الاختبارات لم تتعدى 6 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 4 مناطق .





ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري، مع ضمان وعي المستخدمين بمستوى جودة هذه الخدمات.



