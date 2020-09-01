ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، إجراء جديد، بعد أن أعلن تمرده على إدارة الفريق الكتالوني، بالتغيب عن التدريبات الجماعية للفريق.

وكان ميسي قد أعلن رغبته في فسخ تعاقده مع برشلونة من أجل الإنتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني في طريقة لمدينة برشلونة، من أجل التفاوض مع بارتوميو في مستقبل النجم الأرجنتيني داخل الكامب نو.

ووفقاً لشبكة "كادينا سير" فإن ميسي قرر عدم التدريب مره أخري حتي تحديد مستقبله مع برشلونة.

حيث من المنتظر أن يعقد غدا خورخي ميسي أجتماع طارئ مع بارتوميو من أجل، حل مشكلة الرحيل بشكل ودي، وسط رغبة رئيس النادي الكتالوني في عدم بيع اللاعب والتجديد لعامين آخرين.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد ابدي رغبة قوية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن اتصل قائد البلوغرانا برغبته في إرتداء قميص السيتي الموسم المقبل.

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ميسي خورخي ميسي برشلونة بارتوميو

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