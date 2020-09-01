التعليم العالي: تكلفة إنشاء الجامعة الواحدة تصل إلى 4 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء جامعات جديدة أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن الرئيس السيسي يحقق أحلام الوزارة.





وأضاف "عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنشاء الجامعات الجديدة يهدف إلى تأهيل أجيال قادرة على قيادة مصر في المستقبل، لافتا إلى أن الجامعات مخطط لها ظهير صحراوي منذ سنوات.





وأكد وزير التعليم العالي، أن الدولة عازمة على تطوير ملف التعليم في كل المراحل التعليمية، متابعا أن تكلفة إنشاء الجامعة الواحدة من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وبعض الجامعات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها ستبدأ الدراسة العام المقبل.





وفي وقت سابق، قال أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، في وقت سابق، إنه تم إعداد دراسة لوضع استراتيجية لما بعد كورونا، مؤكدًا أن المستقبل سيكون في التكنولوجيا والبدائل التعليمية المتقدمة من التعلم الرقمي والجامعات الذاتية وجامعات الجيل الرابع.





وأضاف "عاشور"، أن هناك ترحيبًا كبيرًا بفكرة التعليم البديل، ومن المتوقع أن يكون هناك نسب مساوية لحضور الطالب إلى الجامعة وتلقيه التعليم "أون لاين".





وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أنه خلال أزمة كورونا تم رفع 80% من المقررات على شبكات الإنترنت، وأكثر من 70% من الطلاب تفاعلوا مع النظام.





وأوضح أنه مهما قامت الدولة بتوسعات وإنشاءات فإنه من الصعب استيعاب عدد الطلاب بعد 10 سنوات، موضحا أن الزيادة تصل إلى مليون و500 ألف طالب، إلى جانب ثلاثة ملايين حالية.



