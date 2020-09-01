جنبلاط يسلم ماكرون ورقة إصلاحية

قدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء ثنائي عقد بينهما في بيروت، ورقة إصلاحية تمثل رؤية الحزب لمستقبل لبنان.





وحسب بيان صادرعن الحزب، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أن الحزب رأى أن الإنهيار بات حتميا في لبنان جراء النهج القائم في الحكم، لافتا إلى أنه يضع الورقة في عهدة الحكومة الجديدة، كما في عهدة كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والمجتمع المدني، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





ومن أبرز بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها جنبلاط، تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين، الإصلاحات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد لا طائفي، وتشكيل مجلس شيوخ يحفظ حقوق الأقليات.





كما نصت الورقة على ضرورة وقف الهدر وترشيد النفقات العامة لوقف تمويل العجز، والقيام بإصلاح جذري لقطاع الكهرباء، وإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، والتهرب الجمركي وضبط التهرب الضريبي.





ويستكمل ماكرون لقاءاته الثنائية مع رؤساء الأحزاب بعد لقائهم حول طاولة مستديرة، حيث تم إرجاء مؤتمره الصحافي في قصر الصنوبر.



