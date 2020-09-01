موسكو ترد على التهديدات الأمريكية بالعقوبات بسبب "التدخل" في بيلاروس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا لم تتدخل في شؤون بيلاروس، وذكّر بتدخل واشنطن الفظ في شؤون الدول.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تحترم حق مواطني بيلاروس في حل مشاكلهم بأنفسهم، بينما تدخلت الولايات المتحدة "بشكل فظ" في شؤون دول أخرى أكثر من مرة.

وأضاف ريابكوف: "على الأمريكيين ألا يطلقوا تحذيرات إلى أحد، بل عليهم أن يسمحوا للبيلاروسيين بأن يخرجوا من هذا الوضع بأنفسهم، بالطريقة التي يرونها مناسبة".

وجاء ذلك ردا على تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، تحدث فيها عن إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال "تدخلت في بيلاروس بالقوة".

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