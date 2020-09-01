صلاح دياب في قبضة الأمن.. والديهي: "تسقط الريشة عن رؤوس المدعين"
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:21 م
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على نبأ القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لاتهامه في مخالفات مباني، قائلًا: "تسقط الريشة عن رؤوس المدعين، احنا في بلد قانون ولها هيبة".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقسم أنه لن يترك أي تعدي على حق من حقوق الدولة.
وأكد أن تحرك الدولة ضد مخالفات البناء، بمثابة "ثورة تصحيح حقيقية، ومعركة لا تقل عن مكافحة الإرهاب"، متابعًا: "لا مخالف يحتمي بمؤسسته، وكله هيتزال".
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن مأمورية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب داخل الفيلا سكنه، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء.
وبسؤال المصدر عن الإتهام الموجه لرجل الأعمال صلاح دياب، قرر أن القبض عليه بسبب مخالفات ضده، وبمحاولة الاستفسار عما إذا كانت المخالفات مالية أو تتعلق بالمباني.. "رفض التعليق".
وأوضح المصدر ذاته إلى "الفجر" أنه تم اقتياد رجل الأعمال صلاح دياب خارج محافظة الجيزة "مش موجود في أقسام الجيزة"، على حسب قوله.
كانت قالت مصادر أمنية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب على خلفية اتهامه في عدة قضايا مالية.
وأضافت المصادر أن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناءً على قرار النيابة؛ وسيتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.
وبينت المصادر أنه سبق أن صدر قرار من جهات التحقيق برفع اسم رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، من قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، عقب تصالحهما فى قضية الأراضي.
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