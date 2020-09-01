صلاح دياب في قبضة الأمن.. والديهي: "تسقط الريشة عن رؤوس المدعين"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على نبأ القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لاتهامه في مخالفات مباني، قائلًا: "تسقط الريشة عن رؤوس المدعين، احنا في بلد قانون ولها هيبة".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقسم أنه لن يترك أي تعدي على حق من حقوق الدولة.





وأكد أن تحرك الدولة ضد مخالفات البناء، بمثابة "ثورة تصحيح حقيقية، ومعركة لا تقل عن مكافحة الإرهاب"، متابعًا: "لا مخالف يحتمي بمؤسسته، وكله هيتزال".





وأفاد مصدر أمني مسؤول أن مأمورية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب داخل الفيلا سكنه، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء.