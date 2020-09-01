السد حمدي: بكيت كثيرًا عند رحيلي عن الأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
استنكر السيد حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ما يفعله نجوم كرة القدم بالوقت الحالي وترك المارد الأحمر، للرحيل إلى أي فريق آخر.

وأكد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد فريق في مصر يستحق ترك القلعة الحمراء من أجله، وأن التواجد بين صفوفه شيء كبير جدًا ولا يوجد ما يستدعي الرحيل عنه لأى نادي داخل مصر.

وأضاف حمدي خلال تصريحات على قناة الأهلي: "بالتأكيد الأمور المادية مهمة ولكن الأهلي الأكبر في مصر وإفريقيا، ويمتلك أيضًا إمكانيات مادية".

وتساءل نجم المارد الأحمر السابق: "ماذا ينقص أي لاعب لكي ينوي الرحيل؟، إذا كنت لاعبًا في الأهلي خلال الوقت الحالي، كنت سأوافق على مواصلة مسيرتي في النادي بأقل قيمة مالية".

وأضاف: "كان أسوأ خبر في حياتي عندما تقرر الاستغناء عني، أنا لا أعلم من اللاعب الذي يرحل عن الأهلي بإرادته؟، وكنت أتمنى أن أستمر موسمين إضافيين بأقل راتب وكنت سأرضى، أنا بكيت كثيرًا عند رحيلي، إلى الآن لو شاهدت الأهلي يخسر مباراة أنهار".

واختتم: "تشجيع الأهلي غالب على شخصيتي، وأكون مثل الطفل عندما أشاهد الفريق يلعب، إلى الآن لا أصدق أنني رحلت".

أخبار تهمك

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ ساعتين

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

منذ ساعة

تطورات انتقال مسعود أوزيل إلى النصر السعودي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباراة أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

07:31 م

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

08:30 م

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

07:42 م

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب