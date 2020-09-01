محافظ الفيوم يزف بشرى سارة لأهالي القرى المبللة (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:01 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن هناك 3 قرى في المحافظة يطلق عليهم القرى المبللة، مشيرًا إلى أن المشهد مؤلم في هذه القرى بسبب ارتفاع مناسيب المياه في المنازل، بسبب عدم استكمال مشاريع الصرف الصحي التي بدأت منذ عشرات السنوات. 

وتابع "الأنصاري"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه طلب بإعداد دراسة عن التكلفة التقديرية لاستكمال مشاريع الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه عرض على وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حاجة المحافظة لـ 200 مليون لتوصيل الصرف الصحي بهذه القرى، وعلى الفور وفرت 95 مليون جنيه للانتهاء من توصيل الصرف الصحي، وبإذن الله سيتم الانتهاء من توصيل الصرف خلال أقل من عامين.

هذا وافتتح الرئيس"عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، السبت الماضي، عدد من المشاريع القومية بمحافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومشروع تطوير محور المحمودية،ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب..

1- يهدف مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمدينة برج العرب، إلى المعالجة الثلاثية للصرف الآدمى وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف، وفصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي والزراعي.

2 ـ تعمل المحطة بطاقة 345 ألف م3 يوميا، وتقدر الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى بنحو 115 ألف م3 يوميا، بتكلفة 330 مليون جنيه على مساحة 55 فدانا، بالإضافة إلى الملحقات بالمحطة وهى محطة رفع مياه الرى المعالجة ثلاثيا بتكلفة 70 مليون جنيه، والطاقة التصميمية لها بلغت 40 ألف م3 يوميا، بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت نحو 300 مليون جنيه.



3 ـ تخدم محطة المعالجة الثلاثية بمدينة برج العرب 13 حيًا سكنيًا يضم 450 ألفا و54 وحدة سكنية، إلى جانب 10 مناطق صناعية بمدينة برج العرب، بإجمالي عدد سكان 170 ألف نسمة.

4ـ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المحطة 115 ألف متر مكعب يوميا، بينما تقدر طاقة محطة رفع الري 40 ألف متر مكعب في اليوم.

5ـ تتكون المحطة من "مبنى المصافي وفاصل الرمال"، ويضم 3 أحواض ترسيب دائرية، 3 أحواض تهوية، و3 أحواض ترسيب نهائي،و 6 فلاتر رملية، مرحلة الكلور،و 3 أحواض تركيز حمأة.

6 ـ تشمل المحطة "مبنى الموزعات والمولدات،وبيارة التصافي،ومحطة الرفع المؤقتة به عبارة عن عنبر به 3 طلمبات وتتكون محطة رفع مياه الري من عنبر طلمبات يضم 6 طلمبات ومبنى مولدات ومحولات و2 خزان أرضي.

7 يتضمن المشروع إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس، وإعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعي.

8 ـ يشمل المشروع خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5، وخط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم. 

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