بلدية المحلة يواجة منتخب دمياط قبل عودة القسم الثاني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
ابراهيم عبد العظيم
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يواجه فريق بلدية المحلة أحد أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، فريق منتخب دمياط عصر الأربعاء في أولي المباريات الودية إستعداد لمواجهة مالية كفر الزيات، في الأسبوع الـ18 من القسم الثاني المقرر إقامتها في 20 سبتمبر المقبل.

حيث كان من المقرر أن تقام مباراة ودية بين بلدية المحلة وبيلا ولكن إعتزر مسئولوا بيلا وتم إلغاء المبارة وتغييرها بمنتخب دمياط.

وكان رمضان السيد المدير الفني للفريق طالب بإقامة 4 وديات اخري مع المنصورة وأبوقير للاسمدة والداخلية، وذلك قبل العودة مجدداً لمباريات القسم الثاني.

ويتبقي لبلدية المحلة 5 مباريات في الدوري وهم، مالية كفر الزيات والحمام، وغزل المحلة، ودكرنس.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من خلال الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات.

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